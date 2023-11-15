Непогода может перенести матч между "Сочи" и "Крыльями Советов"

Сильный шторм, бушующий на черноморском побережье в Сочи, может стать причиной переноса футбольного матча между "Сочи" и самарскими "Крыльями Советов".

Домашний футбольный матч между ФК "Сочи" и самарскими "Крыльями Советов" может не состояться из-за штормового ветра в Сочи, рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер‑лиги Антон Фетисов.

"Понятное дело, что мы следим за ситуацией, но решение будет приниматься совместно с РФС. Решение о переносе матча или отложении начала принимает главный судья. Сейчас рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней"

- Антон Фетисов

Игра запланирована в Сочи на 2 декабря, напоминает портал Юга.ру.

Впрочем, ситуация не критичная – для таких случаев в турнирной таблице предусмотрены резервные даты, только вот долгожданный сочинскими болельщиками матч в таком случае состоится лишь весной следующего 2024 года, добавил Фетисов.