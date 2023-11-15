Сочи приведут в порядок после шторма на субботниках

Шторм в Сочи практически завершился, и на некоторых территориях уже началась уборка мусора. Остальные приведут в порядок позже – на субботниках.

Массовые субботники помогут восстановить Сочи после размывшего побережье шторма, рассказал мэр города.

По словам Алексея Копайгородского, дождь прошел, но волнение на море сохраняется. Пляжи сегодня закрыты для посещения, однако там, где угроза миновала, набережные расчищаются от нанесенного мусора.

"Завтра проведем на пляжах массовые санитарные работы, начнем вывозить мусор после шторма"

– градоначальник

Он добавил, что за последние дни в городе упало более ста деревьев, почти все они уже вывезены.

Копайгородский также прокомментировал ситуацию в горном кластере. Он подчеркнул, что там где в ближайшее время ожидается мощный снегопад. В преддверии разгула стихии налажено круглосуточное дежурство.