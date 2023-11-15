В Сочи частично восстановили ж/д сообщение

Сочинские железнодорожники почти восстановили движение поездов после того, как часть путей пострадала в результате сегодняшнего шторма. На участке, который пострадал от стихии сейчас организовано реверсивное движение.
Из Сочи удалось отправиться пяти поездам, включая состав "Адлер-Москва" с 420 пассажирами.
Мэр города Алексей Копайгородский поручил организовать автобусное сообщение на участках, где были отменены электрички.
"Продолжаются восстановительные работы на ж/д путях в Лазаревском районе. Пересаживаем из электричек людей на автобусы, которые дополнительно направили утром. Муниципальный общественный транспорт в городе ходит без сбоев, аэропорт работает штатно"
- Алексей Копайгородский
Отмечается, что сейчас задерживается отправление 27 пассажирских поездов дальнего следования. Отменен 21 маршрут пригородных электричек.