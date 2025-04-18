В селе Гейтепе в Агдамском районе Азербайджана вырастет новый жилой массив

В Азербайджане продолжается активная застройка освобожденных от армянской оккупации территорий – так, в скором времени в селе Гейтепе в Агдамском районе страны появится новый жилой массив.

Азербайджан успешно продолжает восстановительные, строительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях – здесь проектируются и строятся новые поселки, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли.

Вскоре в село Гейтепе, что в Агдамском районе страны, тоже вдохнут новую жизнь – в стране ведется проектирование жилого массива, сообщает Trend.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже завершила все необходимые работы и поручило проектирование села фирме EL\&EN, оно уже оплачено.

Напомним, село Гейтепе было под армянской оккупацией с 25 апреля 1994 года, Вооруженные силы Азербайджана освободили его 20 ноября 2020 года.