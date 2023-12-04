В реке в Краснодарском крае утонули два автомобиля

На Кубани течение унесло в реку иномарку и УАЗ. К настоящему времени оба транспортных средства удалось вытащить на берег.

В одной из рек Краснодарского края смыло течением два автомобиля. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Северского района.

"Вчера в станице Крепостной (...) при переезде через реку Афипс течением воды унесло автомобиль Mitsubishi Lancer. Машина затонула, водитель, по словам очевидцев, выбрался, но вскоре исчез из виду"

– Андрей Дорошевский

Он сообщил также, что в водоеме затонул УАЗ, с помощью которого машину иностранного производства собирались вытащить на берег.

В настоящее время ведутся поиски мужчины.

"Сегодня к 13 часам удалось извлечь из воды оба автомобиля, тело не обнаружено"

– глава района