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В подмосковном Ступино разбился ЯК-52, есть жертвы

В подмосковном Ступино разбился ЯК-52, есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Подмосковье сегодня разбился легкомоторный ЯК-52, на его борту были два человека, они погибли.

Сегодня днем поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи г. Ступино Московской области. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия, говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления СКР на транспорте в его Telegram-канале.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета.

На место трагедии выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего.

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