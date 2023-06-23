Авиасалон МАКС отменен в 2023 году

Опубликовано: 11:43, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году авиасалон МАКС в Жуковском проводиться не будет. Все заявки от участников останутся в силе и будут перенесены, как и сам авиасалон, на лето 2024 года.

Авиасалон МАКС-2023 не состоится, мероприятие перенесли на следующее лето.

Ранее планировалось, что авиасалон в Жуковском пройдет с 18 по 23 июля, однако еще в конце мая несколько информированных источников сообщали, что летний авиасалон в этом году решено не проводить. Сегодня эта информация подтвердилась.

"Есть письмо вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, где он дает согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год"

– Ростех

Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех" - организаторы авиасалона.

В госкорпорации сообщили, что в будущем году в авиасалоне МАКС примут участие те, кто подал заявки на мероприятие 2023 года.

"То же мероприятие пройдет год спустя", - объяснил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023), передает ТАСС.

Международное мероприятие имеет богатую историю, 15-й ежегодный авиасалон МАКС был проведен в июле 2021 года.