Источник: МАКС-2023 отменили

Опубликовано: 19:12, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Традиционный летний авиасалон МАКС в этом году не состоится, сообщают СМИ, ссылаясь на источники. Планируется, что мероприятие может пройти следующим летом.

Авиасалон МАКС, который традиционно проходит каждое лето в подмосковном Жуковском, в этом году решено не устраивать.

Об этом сообщил осведомленный представитель оргкомитета, пишет ТАСС.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год"

— источник

Он добавил, что завтра решение будет принято окончательно.

Его информацию подтвердил еще один источник.

Напомним, авиасалон МАКС в 2023 году должен был стартовать 25 июля. Мероприятие планировалось завершить 30 июля.