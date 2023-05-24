Источник: МАКС-2023 отменили

Традиционный летний авиасалон МАКС в этом году не состоится, сообщают СМИ, ссылаясь на источники. Планируется, что мероприятие может пройти следующим летом.
Авиасалон МАКС, который традиционно проходит каждое лето в подмосковном Жуковском, в этом году решено не устраивать.
Об этом сообщил осведомленный представитель оргкомитета, пишет ТАСС.
"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год"
— источник
Он добавил, что завтра решение будет принято окончательно.
Его информацию подтвердил еще один источник.
Напомним, авиасалон МАКС в 2023 году должен был стартовать 25 июля. Мероприятие планировалось завершить 30 июля.