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Источник: МАКС-2023 отменили

Источник: МАКС-2023 отменили
© Фото: Сайт Кремля
Традиционный летний авиасалон МАКС в этом году не состоится, сообщают СМИ, ссылаясь на источники. Планируется, что мероприятие может пройти следующим летом.

Авиасалон МАКС, который традиционно проходит каждое лето в подмосковном Жуковском, в этом году решено не устраивать.

Об этом сообщил осведомленный представитель оргкомитета, пишет ТАСС.

"МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год"

— источник

Он добавил, что завтра решение будет принято окончательно.

Его информацию подтвердил еще один источник.

Напомним, авиасалон МАКС в 2023 году должен был стартовать 25 июля. Мероприятие планировалось завершить 30 июля.

Названа дата проведения авиасалона МАКС-2023

Названа дата проведения авиасалона МАКС-2023

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