В Палестине отметили важность РФ в ближневосточном урегулировании

В ПНА рассчитывают, что Россия окажет воздействие на Израиль для прекращения огня в Газе.

В Палестине высказались о значимости России в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы Минэкономики ПНА Мухаммада аль-Амура, РФ может оказать воздействие на Израиль для прекращения боевых действий.

"Мы надеемся, что Россия продолжит оказывать поддержку по палестинскому вопросу и воздействовать на Израиль для прекращения войны в секторе Газа… Россия – дружественная страна, у которой весомая роль в дальнейших этапах (ближневосточного урегулирования – ред.)"

– Мухаммад аль-Амур

Как отметил аль-Амур, в ПНА ценят Москву как важного участника процессов в регионе, а также ту позицию, которую занимает РФ относительно Палестины, передает РИА Новости.

Напомним, что РФ признает Палестину, а также настаивает на исполнении решений СБ ООН о палестинском государстве в границах 1967 года.