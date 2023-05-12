В Нальчике открылся крупнейший в КБР Центр культурного развития

Опубликовано: 20:58, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Кабардино-Балкарии сегодня торжественно открылся крупнейший в регионе Центр культурного развития Нальчика, построенный в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

В районе Нальчика "Молодежный" сегодня распахнул свои двери для посетителей центр культурного развития, на церемонии открытия присутствовали замминистра культуры РФ Надежда Преподобная и глава республики Казбек Коков.

Таких Центров культурного развития не так много по всей стране, да и появятся они не в каждом субъекте.

"Здесь, действительно, и стар и млад - все найдут для себя место, занятие, общение, развитие. Возможно, самые маленькие смогут, благодаря тем возможностям, которые здесь есть, выбрать для себя в будущем траекторию творческой профессии. Я желаю каждому посетителю Центра найти себе занятие по душе и для души", - рассказала на церемонии открытия заместитель министра, передает ТАСС.

Глава КБР подчеркнул, что каждый рубль, вложенный в сферу культуры, послужит сохранению нормальных человеческих ценностей.

"Пока мы едины, пока сохраняются культурные ценности, нормальные человеческие ценности, мы все одолеем", - Казбек Коков

Новый Центр площадью в 1 570 кв м, построенный в форме цветка - один из самых крупных центров Нальчика, единственное подобное учреждение культуры в районе. Уже сегодня в нем заработал валеологический клуб "Анна", создан литературный клуб "БуКля", организован "Журнальный клуб". Также здесь будут работать литературная студия "Часть речи", образцовый ансамбль народного танца "Эльбрус", художественная и вокальная студии.