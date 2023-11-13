В Москве будет тепло и снежно

В Москве потеплеет днем до +1 градуса, ночью прогнозируется до -5 градусов. Пройдет снег.

Неделя начнется для москвичей и гостей столицы с потепления: воздух в Москве прогреется до +1 градуса, по области температура составит от -2 до +2 градусов.

В ночь в столице похолодает до -5 градусов, по области столбики термометров ночью могут опускаться до -8 градусов.

«Ветер восточный, 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c. Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

Столичные коммунальщики уже перешли на интенсивный режим работы, а дорожные полицейские призвали водителей не садиться сегодня за руль.