Рекордные сугробы и "черная" метель - Москву ждет непогода

Крайне низкая видимость из-за метели ожидается в Москве в ночь на понедельник. Обильные осадки увеличат сугробы за сутки на 8 см. Снегопад будет рекордным, а давление - аномально низким.

Синоптики предупреждают о "черной" метели в Москве ближайшим вечером и утром в понедельник, снегопад увеличит сугробы до аномальных для ноября размеров.

Непогоду и аномально низкое атмосферное давление - 724 мм ртутного столба, - в столичных регион несет балканский циклон, объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Москву обрушится "черная" метель! Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы"

– Тишковец

Штормовая погода начнется воскресным вечером и продолжится в понедельник, утром 27 ноября осадки будут экстремальными.

"Порывы будут достигать 17 м/с, поднимется "черная" метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее"

– Тишковец

Такая погода негативно скажется на автотранспорте и работе аэропортов, предупредил он.

"За сутки в городе может выпасть до 26,5 мм осадков или 50% от месячной нормы, а значит, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится 1977 года"

– Тишковец

Сугробы в столице за сутки прибавят 8 см и могут превысить 23 см. Это втрое больше ноябрьской нормы.

В некоторых частях Московской области - на юге и юге-востоке региона, ночью велика вероятность крупного ледяного дождя.