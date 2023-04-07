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В Москве будет тепло и облачно с прояснениями

В Москве будет тепло и облачно с прояснениями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве установится по-настоящему весенняя погода. Столбики термометров будут подниматься до +12, обойдется без дождей. Давление – выше нормы.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о том, что сегодня в Москве столбики термометров будут подниматься до +12, осадков не прогнозируется.

«Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области – от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду»

– рассказал синоптик РИА Новости.

Далее Синенков уточнил, что атмосферное давление будет повышенным – 756 мм ртутного столба. Этот показатель на восемь миллиметров выше нормы.

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