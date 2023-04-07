В Москве будет тепло и облачно с прояснениями

В Москве установится по-настоящему весенняя погода. Столбики термометров будут подниматься до +12, обойдется без дождей. Давление – выше нормы.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о том, что сегодня в Москве столбики термометров будут подниматься до +12, осадков не прогнозируется.
«Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области – от плюс 8 до плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду»
– рассказал синоптик РИА Новости.
Далее Синенков уточнил, что атмосферное давление будет повышенным – 756 мм ртутного столба. Этот показатель на восемь миллиметров выше нормы.