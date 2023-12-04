Вестник Кавказа

В Москве будет снежно морозно и опасно

В Москве будет снежно морозно и опасно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики сохранили оранжевый уровень погодной опасности в связи с продолжительными морозами в Москве. Также в столичном регионе продолжатся снегопады.

Холода начнут уходить из столичного региона, однако столбики термометров в понедельник не поднимутся выше 7 градусов мороза. Кроме того, продолжатся снегопады, а на дорогах будет по-прежнему скользко.

В связи с несезонными холодами в регионе продолжает действовать оранжевый уровень опасности.

Ночью похолодает до -9 градусов, по воздух охладится до -12 градусов, а снегопад усилится. Не исключена метель.

В настоящее время столбики термометров в Москве застыли на отметке в -9 градусов.

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