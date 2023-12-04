Новая неделя в Москве начнется метелями

Потепление до минус 10 вскоре начнется в Москве и Подмосковье. При этом прогнозируются метели и ветер - погода останется некомфортной.

Мороз в Москве станет слабее на следующей неделе, но ветер и метель не позволят горожанам ощутить потепление, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В начале следующей недели температура начнет повышаться, хоть и будет еще оставаться ниже нормы. Ночью будет уже около минус 10 градусов, а днем - в диапазоне минус 3-9. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, - прогнозируются снег, ветер 7-12 м/с, метели"

– Вильфанд

Специалист добавил, что сугробы в столичном регионе в середине декабря будут высотой не меньше 45 см, обычно столько снега бывает в конце зимнего сезона.