 50 лыжных трасс открыто в Подмосковье

В Московской области любителям активного зимнего отдыха доступно свыше 50 лыжных трасс, 180 катков и более 55 горок. Для лыжников проложили почти 175 км трасс, инвентарь можно брать в прокат.

Подмосковные леса и парки готовы к приему лыжников, всего функционирует в этом сезоне свыше 50 лыжных трасс.

"На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженностью более 5 км. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 км, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 км"

– министерство благоустройства региона

Всего в Московской области проложили 173,4 км трасс для лыжников. Большая часть трасс имеют протяженность 1-5 км.

Лыжи отдыхающие могут брать в прокат у 14-ти трасс, также есть возможность воспользоваться теплыми раздевалками.

Жителям региона доступны не только трассы для катания на лыжах, но и ледяные катки - свыше 180, и горки для тюбинга - свыше 55.