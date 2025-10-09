В МИД РФ рассказали о ситуации с российско-арабским саммитом

Российско-арабский саммит, заявили в МИД РФ, состоится в сроки, которые будут удобны для всех участников.

Российская сторона в данный момент выбирает время, в которое состоится российско-арабский саммит, рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Сейчас мы подбираем такое время, которое будет максимально удобно для нас и для наших друзей"

– Сергей Вершинин

Напомним, что изначально российско-арабский саммит был запланирован на 15 октября. Однако девятого октября в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и действующий председатель саммита Лиги арабских государств, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провели телефонный разговор, в ходе которого было решено перенести мероприятие. Причиной стал старт активной фазы осуществления плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа, пишет ТАСС.