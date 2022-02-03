В Крыму подрядчика заподозрили в хищении 26 млн рублей

Более 26 млн рублей, по версии следствия, могли быть похищены при благоустройстве дворов в Симферополе. Дело направлено в суд.

В Симферополе выявлены нарушения при исполнении муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий в Крыму, сообщили в МВД по Республике Крым.

Работы проводились в рамках федеральной программы и включали ремонт пешеходных дорожек, обустройство парковок, установку детских площадок и освещения.

По данным МВД, в 2020 году строительная компания, возглавляемая обвиняемым, заключила с администрацией Симферополя 18 муниципальных контрактов на выполнение этих работ.

"Однако вместо добросовестного выполнения обязательств, коммерсант не только провел работы ненадлежащим образом, но и завысил в предоставленных заказчику актах их реальные объемы и стоимость использованных стройматериалов, утаив при этом их низкое качество"

— МВД по Республике Крым.

Предполагаемый ущерб бюджету Республики Крым превысил 26 млн рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн рублей.