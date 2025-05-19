Вестник Кавказа

В Кремле заявили о необходимости возобновить сотрудничество по безопасности с США

В Кремле заявили о необходимости возобновить сотрудничество по безопасности с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве считают важным привлечь США к работе над воссозданием правовой базы в сфере безопасности.

РФ и США необходимо воссоздать правовую базу в сфере стратегической безопасности. Это важно как для отношений между странами, так и в контексте мировой безопасности, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области (в сфере стратегической безопасности - ред.) была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратил свои действия, эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете"

– Дмитрий Песков 

Напомним, ранее Москва пригласила на международную встречу, посвященную вопросам безопасности, США и ряд недружественных стран. Мероприятие пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

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