В Кремле прокомментировали ситуацию со встречей Путина и Трампа

С момента инаугурации Трампа прошло более полугода, но встреча лидеров США и РФ еще не состоялась. По словам Пескова, нужно время, чтобы нормализовать отношения после беспрецедентного ухудшения.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не проводится рекордно долгое время – более полугода, эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что при президенте Джо Байдене отношения двух стран сильно ухудшились.

"Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение"

– Дмитрий Песков

Он пояснил, что сейчас наблюдается инерция этого процесса, для нормализации отношений Москвы и Вашингтона потребуется время.

"Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию"

– Дмитрий Песков

Обычно личная встреча президентов РФ и США после инаугурации американского лидера проводилась в течение одного-пяти месяцев. Дольше обычного саммита ждали в первый срок Трампа - 5 месяцев и 18 дней. На этот раз с инаугурации прошло уже 6 месяцев и 16 дней, подсчитали в ТАСС.