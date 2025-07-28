Трамп рассказал об общении с Путиным

Дональд Трамп заявил, что у него были прекрасные беседы с президентом РФ. Последний на данный момент телефонный разговор лидеры двух стран провели в начале этого месяца.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал прекрасными свои беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

В интервью газете New York Post американский лидер он отметил, что они хорошо общались с главой российского государства, однако в дальнейшем это не приводило ни к чему хорошему.

"У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи… Мне действительно казалось, что мы 3 или 4 раза достигали договоренности об урегулировании"

– глава Белого дома

Помимо этого, Трамп рассказал, как первая леди Меланья Трамп относится к российскому лидеру. По его словам, его супруге симпатичен президент РФ.

"Мы знаем Путина, и он ей нравится"

– американский лидер

Напомним, последние телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись 3 июля.