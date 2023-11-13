В Краснодаре свыше 100 строителей подрались из-за подъемного крана

Свыше 100 рабочих подрались на краснодарской стройке, поскольку не смогли договориться миром об использовании подъемного крана. Полиция задержала около сотни человек.

Как рассказали сегодня представители полиции Краснодара, на Старокубанской улице состоялась масштабная потасовка строителей – свыше ста рабочих сошлись стенка на стенку из-за подъемного крана.

Точное число участников драки не называется, но известно, что не менее сотни строителей были задержаны полицейскими в сотрудничестве с ФСБ.

"Как выяснилось, причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана"

- полиция Краснодара

Уточняется, что все дравшиеся строители являются иностранными гражданами, причем некоторые заподозрены в нарушениях миграционных законов РФ. По словам краснодарских полицейских, их лидеры уже попросили прощения у местного населения за доставленные неудобства.