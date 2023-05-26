В Краснодаре от взрыва пострадали офисное здание и жилой дом

Опубликовано: 6:53, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Краснодаре в районе здания на ул. Морская, 54/2 произошел взрыв. Согласно предварительны данным, пострадавших нет.

Как уточнили в Оперштабе Краснодарского края, взрыв повредил окна и кровлю здания.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет"

– Оперштаб Краснодарского края

По словам мэра краевой столицы Евгения Наумова, в результате ЧП повреждены офисное здание и жилой дом.