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Под Симферополем сошли с рельсов вагоны с зерном

Под Симферополем сошли с рельсов вагоны с зерном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на перегоне рядом с Симферополем сошли с рельсов пять вагонов с зерном. ЧП временно заблокировало движение электропоездов, но обошлось без пострадавших.

Между станциями Чистенькое и Почтовое рядом со столицей Крыма сошли пять вагонов с зерном, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Аксенов.

Причины ЧП выясняются.

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