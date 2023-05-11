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Аксенов: в Крыму тоже будут ходить аэроэкспрессы

Аксенов: в Крыму тоже будут ходить аэроэкспрессы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Крыму обязательно будет построена железнодорожная ветка к аэропорту, по которой пойдут аэроэкспрессы в Симферополь и Севастополь, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, и, скорее всего, строить ее начнут уже в следующем году, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Железную дорогу делать будем: она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости

Железнодорожное сообщение с аэропортом будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах - это позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму, отметил глава Крыма.

"Будет ветка на Симферополь и Севастополь: пассажиры из этих городов должны доезжать в аэропорт за 40 минут",

- Аксенов.

Напомним, Главгосэкспертиза России месяц назад одобрила проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя: будет построено 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты.

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