На Кубань придет настоящая жара

Начало лето подарит гостям и жителям Краснодарского края по-настоящему жаркую погоду: столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.

Настоящая жара придет на Кубань 1 июня. Согласно прогнозам, уже с 1 июня столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Также отмечается, что жаркая погода продлится до конца следующей недели.

«Сильная жара вернется в Краснодарский края с начала лета. 1 июня столбики термометров поднимутся до +30 градусов. В Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону отклонение от многолетних показателей будет менее заметным. Но сильная жара продлится всю следующую неделю»

– сервис «Яндекс Погода».

Как подготовиться к жаре?

Напомним, что сильная жара требует особых мер предосторожности и важно помнить о необходимости пить больше воды, избегать длительного нахождения на солнце в период пика температуры, использовать солнцезащитные средства и носить легкую, защищающую одежду. Также рекомендуется охлаждать помещения и увлажнять воздух.