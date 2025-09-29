В Костанае заработал автомобильный завод KIA Qazaqstan

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня дистанционно дал старт работе нового автозавода KIA Qazaqstan в Костанайской области – полноценного предприятия полного цикла.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телемост с Костанайской областью страны, в ходе которого открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan, сообщает Акорда.

"Автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением. Корпорация KIA входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей"

- Касым-Жомарт Токаев

На заводе сделан упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпускаемой продукции, а в скором времени при заводе заработает корпоративный учебный центр компании, который будет готовить свои квалифицированные кадры, передает Sputnik Казахстан.

Глава государства отметил, что в 2024 году в машиностроительную отрасль привлечено более 290 млрд тенге ($538,9 млн) инвестиций, это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Результат налицо – в стране произведено более 145 тыс автомобилей.

Напомним, решение о строительстве завода KIA Qazaqstan было принято в 2023 году – завод находится на территории индустриальной зоны Костаная и занимает площадь почти 63 га, он будет выпускать 70 тыс автомобилей в год, которые, помимо Казахстана, будут поставляться в страны Центральной Азии и ЕАЭС.