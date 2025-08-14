В Казахстане приветствовали переговоры Путина и Трампа

В Казахстане приветствуют встречу президентов России и США. Встреча стала возможной благодаря желанию двух лидеров найти подходы к решению проблем, отметил Токаев.

Встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске приветствовали в Астане.

"Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне"

– пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай

Он добавил, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал встречу Путина и Трампа исторической по своему значению, и отметил, что саммит стал возможен "благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине".

Первая личная встреча президентов РФ и США состоялась 15 августа на американской военной базе в Анкоридже, она была организована спустя более чем полгода после инаугурации Трампа. Переговоры продлились около трех часов, после чего была дана пресс-конференция.