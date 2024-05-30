В Казахстане нашли решение кадрового дефицита судей

Выпускников академии правосудия Казахстана могут обязать работать по специальности – такое предложение было сформулировано из-за катастрофической нехватки судей в судебной системе страны.

Председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп предложил новую инициативу, которая решит острый кадровый дефицит судей – нужно лишь обязать выпускников Академии правосудия работать по специальности.

"На практике далеко не все выпускники Академии правосудия принимают участие в конкурсе на должность судьи. Так, с момента создания Академии из 284 выпускников 214 назначены судьями, то есть 75%. При этом на обучение этих выпускников потрачены государственные деньги из республиканского бюджета"

- Денис Шипп

В то же время в судах страны ощущается острая нехватка профессионалов – вакантными остаются более 350 мест судей, а такая поправка позволит заполнить эти вакансии, полагает юрист, передает "АиФ-Казахстан".

Сейчас выпускники академии распределяются в соответствии с полученными баллами – те, кто получил высокую оценку, едут в наиболее желанные места службы. Однако если они обучаются за счет республиканского бюджета, то и должны нести какие-то обязательства за это, - указал он.

Помимо этого, такая норма в отношении судейского корпуса предусмотрена законом "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", добавил Шипп.