Больше мировых судей будет на Ставрополье

В ближайшее время на Ставрополье расширится штат мировых судей.

Власти Ставропольского края объявили о планах по расширению числа участков мировых судей в регионе к 2024 году. В настоящее время в регионе функционирует определенное количество участков, однако, чтобы обеспечить более быстрое и качественное разрешение правовых споров, планируется увеличить это число до 149.

«Когда-то мы в Ставропольском крае начинали со 119 мировых судей, сейчас уже 145. В этом году выходим с законодательной инициативой, еще четыре участка открываем дополнительно»

– губернатор региона Владимир Владимиров

Зачем власти Ставрополья намерены расширить число участков мировых судей

Основная цель увеличения количества участков мировых судей заключается в улучшении доступности юридической помощи для жителей региона. При наличии большего числа участков судей возможность получить консультацию и разрешить правовые вопросы станет более доступной для всех категорий населения.

Увеличение числа участков мировых судей также способствует сокращению времени на рассмотрение дел, что в свою очередь позволяет более оперативно решать споры и конфликты. Также это позволит снизить нагрузку на существующих судей и повысить качество работы судебной системы.