Грузия попросила США снять санкции против грузинских судей

Грузинские парламентарии призывают США снять санкции в отношении группы судей. Ограничительные меры затрагивают трех действующих судей.

Депутаты парламента Грузии просят посла и посольство США рассмотреть вопрос со снятием ограничений, действующих в отношении трех действующих и одного бывшего судьи. Об этом рассказали в правящей партии "Грузинская мечта".

"От имени парламентского большинства мы хотим обратиться к местному представительству нашей страны-партнера и друга – посольству, к госпоже послу. Мы надеемся, что во время ее нахождения на посту данный вопрос будет объективно решен, чтобы начался разговор и были отменены санкции США в отношении судей"

– исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе

Напомним, парламентское большинство представлено в законодательном органе Грузии депутатами от правящей партии "Грузинской мечта" и партии "Сила народа".

Санкции против судей

Визовые ограничения начали действовать в отношении четырех судей год назад. Такие меры были приняты против них за то, что они злоупотребляли своими полномочиями.

Напомним, парламентское большинство представлено депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа".