Госдепартамент США проверит Армению и Грузию на коррупцию

Американский дипломат на следующей неделе проведет проверки работы Армении и Грузии по противостоянию коррупции. В обеих республиках он будет говорить с властями о путях взаимодействия с Вашингтоном в антикоррупционной борьбе.

Как рассказали сегодня в Госдепартаменте США, дипломат Ричард Нефью, отвечающий в ведомстве за борьбу с коррупцией, на следующей неделе прибудет на Южный Кавказ с инспекцией.

По данным внешнеполитической службы США, Нефью побывает в Армении и Грузии, где будет проверять, как эти республики противостоят коррупции и какие коррупционные проблемы им приходится решать.

Также он обсудит с правительствами Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили методы взаимодействия с Вашингтоном в этой важной для сотрудничества с США сфере.

Уточняется, что в Ереване Нефью будет говорить с руководством полиции и правительственными чиновниками, а в Грузии – с сотрудниками профильной службы по борьбе с коррупцией.