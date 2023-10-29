В Карачаево-Черкесии открыли производство полуфабрикатов из баранины

Фарши, колбаски и котлеты из рубленой говядины будут производить в Черкесске. Вся продукция сертифицирована халяльным стандартам.

В Карачаево-Черкесии расширится ассортимент продуктов, произведенных из баранины. Об этом сообщили в компании «Дамате», которая и запустила реализацию проекта.

Производство будет осуществляться на базе завода, открытого в республиканской столице в прошлом году. Здесь уже производится продукция из различных видов мяса – фарши, колбаски, котлеты. Также здесь изготавливаются маринады для мяса.

«В качестве сырья для изготовления полуфабрикатов и маринадов используется баранина собственного производства. Продукция выпускается под брендом Bazarco и сертифицирована по стандартам «халяль»

– пресс-служба «Дамате»

Попробовать продукцию компании смогут не только жители Карачаево-Черкесии, но и других регионов России.