В Кабардино-Балкарии ликвидируют последствия ливней

Опубликовано: 9:54, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни размыли дорогу и повредили газопровод в Кабардино-Балкарии. На месте работают представители коммунальных служб.

Объездную дорогу к пригороду Нальчика подмыло в Кабардино-Балкарии после продолжительных ливней.

"В Черекском районе в связи с выпадением обильных осадков произошло повреждение опоры газопровода высокого давления. Под отключение попадает с. п. Герпегеж, всего 244 абонента. Аварийная бригада Черекского района выехала на место происшествия, после оценки ситуации было принято решение отключить газопровод"

– пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

По словам мэра Нальчика Таймураза Ахохова, также зафиксирован подъем уровня воды в реке Нальчик.