В Кабардино-Балкарии финансово поддержат производителей зерна

Опубликовано: 16:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Производители зерна в КБР смогут вернуть себе часть средств, которые были потрачены на производство зерновых культур. Из бюджета выделили на эти цели почти 173 млн рублей.

В 2023 году в Кабардино-Балкарии потратят на поддержку производителей зерна 172,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Там отметили, что средства будут выделены из российского бюджета. С их помощью аграриям смогут компенсировать до 50% от суммы, потраченной на производство и реализацию зерновых культур.

В Минсельхозе республики ранее сообщили, что в том году на АПК было потрачено примерно 3 млрд бюджетных средств. В нынешнем году на эти цели выделят 3,3 млрд рублей.