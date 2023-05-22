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В Кабардино-Балкарии финансово поддержат производителей зерна

В Кабардино-Балкарии финансово поддержат производителей зерна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Производители зерна в КБР смогут вернуть себе часть средств, которые были потрачены на производство зерновых культур. Из бюджета выделили на эти цели почти 173 млн рублей.

В 2023 году в Кабардино-Балкарии потратят на поддержку производителей зерна 172,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Там отметили, что средства будут выделены из российского бюджета. С их помощью аграриям смогут компенсировать до 50% от суммы, потраченной на производство и реализацию зерновых культур.

В Минсельхозе республики ранее сообщили, что в том году на АПК было потрачено примерно 3 млрд бюджетных средств. В нынешнем году на эти цели выделят 3,3 млрд рублей.

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