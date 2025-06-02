Вестник Кавказа

В израильской армии утвердили план продолжения операции в Газе

В израильской армии утвердили план продолжения операции в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
В Генштабе израильской армии прошло совещание по продолжению боевых действий в Газе.

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы продолжения операции в секторе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.  

Израильские генералы провели оценку ситуации в рамках совещания. Ранее Замир приказал перенести боевые действия на новые районы на севере и юге палестинского анклава. 

Напомним, что Израиль в середине мая начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.

Тем временем в ХАМАС заявляют о готовности передать власть в Газе палестинским структурами, если Израиль остановит боевые действия.

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