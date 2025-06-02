В израильской армии утвердили план продолжения операции в Газе

В Генштабе израильской армии прошло совещание по продолжению боевых действий в Газе.
Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы продолжения операции в секторе Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Израильские генералы провели оценку ситуации в рамках совещания. Ранее Замир приказал перенести боевые действия на новые районы на севере и юге палестинского анклава.
Напомним, что Израиль в середине мая начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.
Тем временем в ХАМАС заявляют о готовности передать власть в Газе палестинским структурами, если Израиль остановит боевые действия.