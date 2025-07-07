Вестник Кавказа

В Израиле впервые признали поражение Ираном военных объектов

В Израиле впервые признали поражение Ираном военных объектов
© Фото: ЦАХАЛ
Reuters: Израиль признал поражение иранскими ракетами ряда военных целей.

Как информирует агентство Reuters, в Израиле впервые признали факт поражения Ираном военных объектов на территории еврейского государства. 

СМИ ссылается на неназванного чиновника администрации Нетаньяху, который подтвердил, что ракеты Ирана достигли целей. По словам госслужащего, объекты армии Израиля остались функциональными. 

Согласно материалам ряда западных СМИ, Тель-Авив решил не разглашать последствия ударов Ирана в ряде случаев, когда были поражены военные объекты. Как отметили военные эксперты, проанализировавшие спутниковые снимки, ущерб был нанесен четырем военным базам и аэродрому.

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