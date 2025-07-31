Вестник Кавказа

В Израиле сообщили о ликвидации замкомбата ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации замкомбата ХАМАС
© Фото: ЦАХАЛ
Израильские военные уничтожили заместителя командира батальона ХАМАС в секторе Газе, следует из сообщения ЦАХАЛ в субботу.

Ликвидирован заместитель командира батальона "Аль-Фуркан" движения ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС"

– ЦАХАЛ

Согласно информации пресс-службы израильской армии, ликвидированный замкомандира отвечал за боевую поддержку батальона и принимал участие в организации многочисленных нападений ХАМАС на подразделения ЦАХАЛ в анклаве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.