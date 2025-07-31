В Израиле сообщили о ликвидации замкомбата ХАМАС

Израильские военные уничтожили заместителя командира батальона ХАМАС в секторе Газе, следует из сообщения ЦАХАЛ в субботу.
Ликвидирован заместитель командира батальона "Аль-Фуркан" движения ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщает Армия обороны Израиля.
"ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС"
– ЦАХАЛ
Согласно информации пресс-службы израильской армии, ликвидированный замкомандира отвечал за боевую поддержку батальона и принимал участие в организации многочисленных нападений ХАМАС на подразделения ЦАХАЛ в анклаве.