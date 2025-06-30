В Иране заявили о серьезных повреждениях ядерных объектов

На данный момент у Ирана нет точной информации о масштабах ущерба, нанесенного в результате атаки США на ядерные объекты, однако, по словам главы МИД, уже сейчас можно говорить о серьезных повреждениях.

Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате ударов ВВС США, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены"

- Аббас Аракчи

Он передал, что сейчас организация по атомной энергии Ирана проводит оценку и анализ ущерба. Итоговый отчет будет представлен правительству позже.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у него "нет точной информации относительно масштабов ущерба". Сейчас необходимо дождаться отчета о том, возможно или нет перезапустить ядерные объекты, добавил он.

Аракчи еще раз подчеркнул, что согласно фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Иран не может иметь ядерное оружие, оно запрещено по религиозным причинам.

Напомним, что Иран намерен добиться компенсации от США и Израиля за причиненный стране урон. С этим требованием Тегеран обратился к генсеку ООН.