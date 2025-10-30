В Иране подсчитали уровень инфляции

В Иране зафиксировали рост годовой инфляции в сентябре. Заметно выросли цены на продукты и некоторые другие категории товаров.

Согласно подсчетам аналитиков Статистического центра Ирана, годовая инфляция в октябре в Исламской Республике составила 38,9 %, что на 1,4% больше показателей сентября.

По информации экономистов, рост цен на продукты составил 6,4% за месяц, цены на непродовольственные категории и услуги в стране поднялись на 4,2%.

Отметим, что весной этого года в стране наблюдалось незначительное снижение уровня годовой инфляции. Так, в мае инфляция составила 38,7%, что оказалось на 0,2% ниже апрельских показателей. Замедление было связано с менее активным ростом цен на продовольствие и жилье.