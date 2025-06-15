В Иране обнаружили секретное производство дронов "Моссад"

В городе Рей иранская полиция выявила предприятие "Моссад" по производству дронов. Также задержаны агенты израильской разведки.

Правоохранители Ирана выявили секретное производство дронов израильской разведывательной службы "Моссад". Завод был обнаружен в городе Рей, сообщают СМИ Исламской Республики.

Сообщается, что полиция выявила взрывные устройства, изготовленные кустарным способом, а также более 200 кг взрывчатых веществ. Здание было площадкой для конструирования беспилотников.

Силами правопорядка задержаны двое агентов "Моссад", у которых обнаружили 23 беспилотника, а также оборудования для них.

Издание Mehr отмечает, что разоблачить ячейку израильской разведки удалось благодаря показаниям местных жителей, которые обратили внимание на подозрительных людей, посещающих одну из квартир.