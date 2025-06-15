Вестник Кавказа

В Иране обнаружили секретное производство дронов "Моссад"

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Рей иранская полиция выявила предприятие "Моссад" по производству дронов. Также задержаны агенты израильской разведки.

Правоохранители Ирана выявили секретное производство дронов израильской разведывательной службы "Моссад". Завод был обнаружен в городе Рей, сообщают СМИ Исламской Республики. 

Сообщается, что полиция выявила взрывные устройства, изготовленные кустарным способом, а также более 200 кг взрывчатых веществ. Здание было площадкой для конструирования беспилотников. 

Силами правопорядка задержаны двое агентов "Моссад", у которых обнаружили 23 беспилотника, а также оборудования для них. 

Издание Mehr отмечает, что разоблачить ячейку израильской разведки удалось благодаря показаниям местных жителей, которые обратили внимание на подозрительных людей, посещающих одну из квартир.

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