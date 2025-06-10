Вестник Кавказа

В Иране допустили отказ от переговоров с США после ударов Израиля

В Иране допустили отказ от переговоров с США после ударов Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что шестой раунд переговоров США и Ирана может не состояться из-за атаки Израиля. Дональд Трамп выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров.

Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди допустил отказ Тегерана от шестого раунда ирано-американских переговоров после ударов Израиля.

По словам иранского политика, с учетом произошедшего новый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном может не состояться.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Иран, несмотря на израильскую ночную атаку, вернется за стол переговоров.

При этом президент США заявил, что Вашингтон готов защитить себя и Израиль если Иран попытается ответить на действия Тель-Авива. Он добавил, что следит за возможными ответами Тегерана.

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