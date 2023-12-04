В Ингушетии начнут производить лекарственные травы

В Ингушетии планируют запустить производство лекарственных трав. Этот проект поможет трудоустроить десятки граждан, проиживающих в сельской местности.

Правительство Ингушетии займется разработкой проекта производства лекарственных трав и травяного чая. Об этом рассказал 8 декабря глава республики.

Махмуд-Али Калиматов акцентировал внимание на том, что создание предприятий и рабочих мест, а также обеспечение занятости сельского населения входит в число приоритетных задач, передает "Интерфакс".

"Уникальность Ингушетии заключается в том, что у нас нет химических, металлургических заводов. Если прямо пройти возле речки, там очень много полезных лечебных трав, а это гряда, кавказских хребет, и там шесть сел. Поручил правительству, Минприроды республики разработать проект переработки лекарственных трав"

– глава Ингушетии

Он указал на то, что ключевой проблемой, которую необходимо будет решить, является подготовка специалистов, занимающихся сбором и сушкой лечебных трав. Приоритет в данном вопросе будет отдаваться гражданам, проживающим в горных и предгорных селах.

Кроме того, руководитель Ингушетии поведал, что продукция будет реализовываться не только в самом регионе, но и в других республиках Северного Кавказа.

"Сначала мы изучим все эти моменты, подберем специалистов, которые знают лечебные травы. Знаю, что у нас произрастает Иван-чай, зверобой и др. Будем создавать условия для производства, хранилища, сушилки, чтоб мы могли как-то реализовывать это туда, а чай у нас есть"

– Махмуд-Али Калиматов

Он заметил, что этот проект позволит трудоустроить десятки сельских жителей.

"В конечном итоге можем производить экологически чистую, полезную и востребованную продукцию - травяные чаи, сборы лекарственных трав"

– Махмуд-Али Калиматов