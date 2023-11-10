Ингушский курорт "Армхи" получит новое наполнение

Руководство единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" решило радикально поменять облик ингушского горнолыжного курорта "Армхи".

Через год, в 2025 году, на ингушском горнолыжном курорте "Армхи" начнут претворять в жизнь новую, современную концепцию развития, сообщил на выставке-форуме "Россия" заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"В следующем году начинаем проектирование инфраструктуры, которую "Кавказ.РФ" будет делать. В ближайшие два года, после отработки проектных и инфраструктурных вопросов, планируем начать проект по обновлению канатных дорог и расширению трасс"

- Рустам Тапаев

Главное новшество, которое будет реализовано в новой концепции – курорт станет всесезонным. Конечно, претерпят изменения и горнолыжные трассы, и подъемники к ним, передает ТАСС.

"То, что мы собираемся построить - гондольная канатная дорога кресельного типа, количество трасс увеличиваем до 10 км. Собираемся построить экотропы, это проект, который мы развиваем по всему Северному Кавказу, в том числе и в Ингушетии в районе "Армхи". Амфитеатр, кинотеатр, интерактивный музей, родельбан, зиплайн, экстрим-парк"

- Рустам Тапаев

Напомним, "Армхи" был открыт в Ингушетии в 1928 году как санаторий и морально устарел – сейчас в состав курорта входят горнолыжные трассы длиной в 1,2 км, а также подъемники на 650 м и на 180 м. Невелик и номерной фонд здравницы – она может одновременно принять лишь 350 человек.