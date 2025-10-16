В Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме президентского дворца

В Грузии продолжают задерживать участников беспорядков 4 октября. Всего арестованы 62 человека.

Правоохранители Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме президентского дворца на акции протеста 4 октября в Тбилиси, рассказал глава МВД страны Гела Геладзе.

Согласно информации правоохранителей, задержанным вменяются статьи о насилии в отношении сотрудника полиции, попытке захвата стратегического объекта, а также призывах к государственному перевороту.

Расследование продолжается. Всего блюстители порядка задержали 62 человека.

Напомним, что столкновения митингующих с полицией произошли у здания президентского дворца в день муниципальных выборов (4 октября). Протестующие пытались прорваться в здание, им помешали сотрудники полиции. 25 правоохранителей были ранены.