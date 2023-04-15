В Грозном открыли уникальный жилой дом

Опубликовано: 13:55, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне в столице Чечни прошла церемония ввода объекта в эксплуатацию уникального жилого дома, в которой принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

Уникальный по своей архитектуре многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и одноуровневым автопаркингом открылся накануне в центре Грозного.

Он был построен на средства инвесторов за пять лет. Внешний фасад здания полностью застеклен и оборудован внутренней вентиляцией. Она смонтирована по самым современным технологиям, - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уникальность 22-этажного здания на 233 квартиры в том, что оно имеет округлую форму. По сути это здание – маленький город, в котором есть все – от парковки на 34 машины до помещений для бизнеса, общая площадь которых составляет 1 200 кв м.

Новое здание дом станет не только комфортным местом проживания для будущих жильцов, но и очередным местом притяжения для многочисленных туристов и гостей республики, уверен глава Чечни.