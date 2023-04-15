В Грозном открыли уникальный жилой дом

Уникальный по своей архитектуре многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и одноуровневым автопаркингом открылся накануне в центре Грозного.
Он был построен на средства инвесторов за пять лет. Внешний фасад здания полностью застеклен и оборудован внутренней вентиляцией. Она смонтирована по самым современным технологиям, - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Уникальность 22-этажного здания на 233 квартиры в том, что оно имеет округлую форму. По сути это здание – маленький город, в котором есть все – от парковки на 34 машины до помещений для бизнеса, общая площадь которых составляет 1 200 кв м.
Новое здание дом станет не только комфортным местом проживания для будущих жильцов, но и очередным местом притяжения для многочисленных туристов и гостей республики, уверен глава Чечни.