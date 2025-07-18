В Госдуме РФ оценили гуманитарную помощь Азербайджана Украине

В России назвали абсолютно нормальным выделение Азербайджаном гуманитарной помощи Украине в виде электрооборудования, которое будет направлено на восстановление электроснабжения ее регионов.

Оказание Азербайджаном гуманитарной помощи Украине - абсолютно нормальный шаг, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Они… участвуют в восстановлении мирной жизни. Если говорить о человеческой жизни, то такая помощь могла быть оказана и вне того, что у нас есть конфликт. Тем более если оборудование у них есть, оно хорошее - людям надо все равно жить. Россия не собирается ухудшать жизнь мирных жителей"

- Светлана Журова

Если это касается людей и их мирной жизни, то это совершенно нормально, добавила депутат, передает "Лента.ру".

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил $2 млн на гуманитарную помощь Украине – деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.