В Газе погибли сотрудники телеканала Al Jazeera

Пятеро сотрудников катарского телеканала Al Jazeera погибли в секторе Газа в ходе атаки Израиля. По данным армии Израиля, один из погибших был связан с террористами.

В секторе Газа погибли репортеры и операторы Al Jazeera, сообщает катарский телеканал.

Накануне вечером Израиль нанес удар беспилотником по шатру журналистов, расположенному у входа в больницу "Аш-Шифа". В результате погибли семь человек, из них пятеро - сотрудники телеканала.

"Журналист Анас Аль-Шариф был убит наряду с четырьмя коллегами в ходе целенаправленной израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа"

– сообщение Al Jazeera

По данным израильской армии, в ходе операции был ликвидирован "террорист Анас аш-Шариф, выдававший себя за журналиста телеканала Al Jazeera".

Всего с начала эскалации в анклаве погибли более 230 сотрудников СМИ.