В ФРГ заявили о создании "воздушного моста" в Газу

ФРГ совместно с Иорданией будет сбрасывать гуманитарные грузы с самолетов в Газе.

Германия при участии Иордании планирует создать "воздушный мост" в сектор Газа. Канал помощи по воздуху должен повлиять на решение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Правительство ФРГ при сотрудничестве с Иорданией немедленно создает "воздушный мост" над Газой для доставки гуманитарной помощи"

– Фридрих Мерц

Как отметил Мерц, Берлин намерен сотрудничать по этому вопросу с Лондоном и Парижем, которые также будут доставлять палестинцам продукты и медицинские препараты.

Отметим, что в воскресенье самолеты из Иордании и ОАЭ сбросили гуманитарную помощь жителям Газы. Также поддержку инициативы оказали ВВС Израиля.