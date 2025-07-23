Вестник Кавказа

В ФРГ заявили о создании "воздушного моста" в Газу

В ФРГ заявили о создании "воздушного моста" в Газу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФРГ совместно с Иорданией будет сбрасывать гуманитарные грузы с самолетов в Газе.

Германия при участии Иордании планирует создать "воздушный мост" в сектор Газа. Канал помощи по воздуху должен повлиять на решение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.  

"Правительство ФРГ при сотрудничестве с Иорданией немедленно создает "воздушный мост" над Газой для доставки гуманитарной помощи"

– Фридрих Мерц

Как отметил Мерц, Берлин намерен сотрудничать по этому вопросу с Лондоном и Парижем, которые также будут доставлять палестинцам продукты и медицинские препараты. 

Отметим, что в воскресенье самолеты из Иордании и ОАЭ сбросили гуманитарную помощь жителям Газы. Также поддержку инициативы оказали ВВС Израиля.

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