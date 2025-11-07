В Эр-Рияде прошла церемония закрытия Исламиады

В столице Саудовской Аравии состоялась церемония закрытия Исламиады. Лидером медального зачета турнира стала Турция.
В Саудовской Аравии завершились VI Игры исламской солидарности. Столица страны Эр-Рияд принял церемонию закрытия спортивного праздника.
Победителем медального зачет стала Турция, Узбекистан занял второе место, спортсмены из Ирана стали третьими. Азербайджан с 59 медалями (из них 9 золотых) стал 10.
Спортсмены соревновались в 23 дисциплинах. Всего спортивный форум принял свыше 3 тыс спортсменов из 57 стран. Отметим, что соревнования проходили две недели – с 7 по 21 ноября.